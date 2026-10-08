В Подмосковье завершат строительство развязки на пересечении Дмитровского шоссе и А-107

В Подмосковье завершается строительство развязки на пересечении Дмитровского шоссе и А-107, проектом предусмотрено строительство съезда с путепроводом через шоссе и устройство дублера. Объект был включен в Народную программу «Единой России» по наказам жителей.

Объект планируют сдать в декабре 2027 года, первый этап по обустройству развязки на ЦКАД и А-107 уже реализован. Депутат Госдумы Денис Кравченко проверил ход работ, пообщался с подрядчиком и местными жителями.

Староста близлежащей деревни Варварино Андрей Ермаков отметил, что появление новой развязки поможет избежать пробок и шума. Однако, по его словам, жителей беспокоит то, как будет организован доступ к деревне.

«Новая развязка позволит проходить этот участок без барьеров и светофоров — это большая экономия времени и сокращение пробок. С жителями мы обсудили, что будут установлены шумозащитные щиты, приведены в порядок остановки, сохранен пешеходный переход с кнопкой вызова. По запросу старосты обустроим пешеходную зону между автобусной остановкой и станцией», — отметил Кравченко.

Специалисты ведут на объекте забивку железобетонных свай под опоры и съезды, обустройство временных дорог, переустройство инженерных сетей и освещения.

Народная программа «Единой России» в Подмосковье выполнена практически полностью. В 2021 году в нее вошли 780 тыс. наказов жителей. В рамках нее удалось реализовать крупные проекты, в том числе ЦКАД, Мытищинскую хорду, обходы Октябрьского и Малых Вязем, Северный обход Лобни. В новую Народную программу в 2026 году жители области внесли более 920 тыс. инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.