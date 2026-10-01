В финальном этапе программы «Профессионалитет» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» управленческие команды из более чем 40 регионов России, в том числе из Подмосковья, представили проекты развития системы среднего профессионального образования, инициативы позволят сделать систему СПО точкой притяжения для бизнеса и ориентиром для молодежи, выбирающей востребованную профессию в колледжах и техникумах.

Участниками этапа стали 95 управленческих команд из 43 регионов и 20 отраслей экономики, в очном и онлайн-форматах они развивали управленческие и командные компетенции, а также разрабатывали дорожные карты развития кластеров СПО. Предложенные командами решения войдут в итоговый сборник.

Подмосковье представляла управленческая команда Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С. П. Королева.

«В Мастерской управления „Сенеж“ на протяжении всей программы мы чувствовали себя частью большой и дружной семьи, где тебе подскажут, научат, вдохновят и подставят плечо», — поделилась директор Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С. П. Королева Ираида Ласкина.

Руководитель программы подготовки управленческих команд федерального проекта «Профессионалитет» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Юлия Гребеников отметила, что программа собрала управленческие команды, которые в рамках своей отрасли соединяет будущее промышленности и настоящее образование.

Все 95 команд представили итоговые образовательные результаты экспертам Института развития профессионального образования, Корпоративной академии «Росатома», представителям реального сектора экономики и колледжей — участников проекта «Профессионалитет». В дорожные карты вошли как перспективные инициативы, так и уже готовые к внедрению решения.

Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на синхронизацию кадровых потребностей предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования, его реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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