Верующие 19 октября вспоминают апостола Фому, известного как Фома Неверующий. Редакция интернет-издания «Ямал-Медиа» поговорила со священником Николаем Конюховым о том, можно ли сомневаться в существовании Бога и оставаться православным, и когда сомнения превращаются в духовное испытание.

Выражение «Фома неверующий» давно стало нарицательным — так говорят о тех, кто не спешит верить на слово. Но был ли апостол действительно неверующим?

Священник Николай Конюхов уверен: сомнения — это живой процесс, и не всегда они связаны с грехом. Даже глубоко верующие люди переживают духовные кризисы, особенно в периоды испытаний. Вопросы веры остаются актуальными и сегодня.

Кто такой апостол Фома

Фома — один из 12 ближайших учеников Христа, которого также называли Дидимом, что значит «близнец». О его жизни известно немного, но несколько евангельских эпизодов раскрывают характер апостола.

Когда Иисус собирался идти в Иудею, где Ему угрожала опасность, Фома призвал остальных учеников последовать за Ним: «Пойдем, и мы умрем с Ним». Это говорит о его преданности Учителю.

Но наибольшую известность Фома получил после Воскресения. Услышав от других учеников, что они видели воскресшего Христа, он не поверил. Апостол заявил, что убедится лишь тогда, когда сам увидит раны от гвоздей и прикоснется к ним.

Через восемь дней Христос вновь явился ученикам, среди которых был и Фома. Спаситель предложил ему увидеть раны. Убедившись, апостол воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Именно эта история стала основой выражения «Фома неверующий».

Почему Фому не совсем правильно называть неверующим

По мнению священника, это выражение не вполне отражает смысл евангельской истории. Он не был неверующим — это скорее присказка советского времени, не имеющая основания в Евангелии. Апостол Фома верил в Бога, он просто хотел утвердиться в этой вере, увидеть Христа. Христос даже похвалил такое благоговейное неверие — желание проверить все самому, а не верить на слово.

История Фомы напоминает: вера не всегда исключает вопросы. Важно различать сомнение, которое побуждает искать ответы и глубже понимать веру, и маловерие, при котором сомнения перерастают в недоверие к Богу.

Чему верующие могут научиться у апостола Фомы

Для христиан Фома важен как пример того, что сомнения не обязательно означают утрату веры. Его история показывает: человек может искать ответы, переживать кризисы и нуждаться в подтверждении.

Как отметил Конюхов, если человек сам не читал Евангелие, не изучал вопрос, любое неаккуратное слово коллег или кликбейтный заголовок в интернете могут вызвать страх и панику. При этом сомнения могут стать поводом глубже разобраться в своей вере и укрепиться в ней. Священник добавил: в духовном плане каждый подвергается искушениям, и если человек хочет их пройти, Господь поможет.

Фомин день: почему на Руси проверяли закрома

В народном календаре 19 октября — Фомин день, или Фома Хлебник. На Руси дату связывали с запасами на зиму: крестьяне проверяли закрома, оценивали количество зерна и муки, решали, как распределить припасы до следующего урожая. Отсюда поговорки: «Фома ломит закрома, все бери задарма» и «На Фому тащи все в крому». Слово «крома» означало место для хранения зерна или большую сумку.

Существовали и другие обычаи. В некоторых местностях пекли хлеб и делились с именинниками и людьми со слабым здоровьем. Если в семье рождался ребенок, пекли пшеничный каравай, отламывали краюшку, посыпали солью и подносили младенцу. Матери начинали обучать дочерей ткачеству с семи лет. Отцы могли выделять взрослым сыновьям часть зерновых запасов — этот обычай называли «кромить сусеки».

Народные приметы на 19 октября

С Фоминым днем связано несколько погодных примет. Безветренная погода — к скорому похолоданию. Вороны собираются в стаи — к ненастью. Бледное солнце на закате — к холодам. Дым из трубы столбом — к ясной погоде. Утром небо желтого оттенка — к осадкам. Выпал сухой снег — по поверьям, следующий год будет урожайным.