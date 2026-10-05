В Мособлдуме предложили распространить опыт Подмосковья по помощи ветеранам на весь ЦФО

Московская областная дума выстраивает свою работу на основе прямого диалога с гражданами и решения их повседневных проблем. Как сообщил REGIONS председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, регион уже выполняет сотни тысяч обращений жителей, а также активно внедряет передовые практики социальной адаптации участников боевых действий — благодаря действенной системе квотирования работу в Подмосковье получили свыше 1,7 тыс. ветеранов.

По словам Брынцалова, ключевым ориентиром для парламентариев остается исполнение реальных запросов населения. В регионе было зафиксировано свыше 920 тыс. наказов жителей. За этой внушительной статистикой стоят вполне осязаемые перемены: ремонт дорог, благоустройство дворов, строительство и реконструкция школ, детсадов, поликлиник, обновление освещения и спортивных зон. Проблемы местного значения решаются во взаимодействии с муниципальными депутатами, а предложения федерального масштаба прорабатываются совместно с Госдумой.

Значительную роль в продвижении эффективных решений играет Совет законодателей ЦФО, который возглавляет спикер подмосковного парламента. Площадка позволяет обмениваться лучшими практиками между субъектами округа. Одной из центральных тем остается помощь бойцам, вернувшимся из зоны боевых действий. Подмосковье в числе первых на законодательном уровне утвердило рабочие квоты для ветеранов, благодаря чему новое место работы обрели уже более 1 700 человек. Теперь задачу видят в том, чтобы сделать эти стандарты поддержки едиными для всех регионов Центральной России.

Еще одна успешная инициатива Подмосковья, которую планируют транслировать на соседние субъекты, — развитый институт сельских старост. Эта практика доказала свою высокую востребованность на местах, и регион готов делиться наработанным управленческим опытом с коллегами по округу.