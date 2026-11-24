Компьютерная графика и искусственный интеллект позволяют воссоздать внешность и голос практически любого человека, и кино активно возвращает на экран умерших актеров. Об этом пишет « Вокруг ТВ ».

Первыми такой прием освоила реклама: в 1991 году в ролике Coca-Cola Элтон Джон исполнил песню вместе с образами Луи Армстронга, Хамфри Богарта и Джеймса Кэгни. Позже цифровые образы Грейс Келли, Марлен Дитрих, Мэрилин Монро и Одри Хепберн использовали Dior и другие бренды. В кино в «Изгое-один» появилась молодая принцесса Лея, хотя Кэрри Фишер уже не было в живых, а в «Форсаже 7» сюжетную линию погибшего Пола Уокера завершили с помощью графики и дублеров.

В России в 2020 году в рекламе банка вернули Жоржа Милославского, героя Леонида Куравлева, с восстановленными внешностью и голосом. Владислав Галкин появился в сериале «Диверсант. Идеальный штурм» с согласия родственников, но его отец Борис Галкин остался разочарован и увидел на экране манекен. Цифровой Юрий Никулин сыграл директора цирка в «Манюне: Приключения в Москве», и, несмотря на согласие родных, это вызвало споры. Робин Уильямс заранее запретил использовать свой образ в цифровых проектах 25 лет после смерти.