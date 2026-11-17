Московское заведение общепита исключило из меню авторский десерт с настоящими муравьями после волны обвинений в жестоком обращении с насекомыми. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, насекомых варили в лимонном сиропе, сушили до хруста и выкладывали на пирожное сверху. Часть посетителей назвала блюдо бессердечным, другие обвиняли поваров в нарушении экосистемы. В отзывах возмущенные гости предлагали любителям белка представить, как муравьев варят в сиропе и подают на «человейнике».

Энтомолог подтвердил, что высокая температура причиняет насекомым боль. Против подобных кулинарных экспериментов, признав их неэтичными, выступила и владелица муравьиных ферм. В итоге десерт исчез из меню.

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