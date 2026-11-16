Высокопоставленные сотрудники СБУ через посредников требовали $1 млн у петербургского наркоторговца Александра Кузнецова за отмену его экстрадиции в Россию. Как сообщает RT со ссылкой на материалы НАБУ и слова родных фигуранта, сам делец так и не предстал перед судом ни в одной из стран, поскольку скончался от онкологии еще в 2024 году.

От Заполярья до криминальных сводок

Александр Кузнецов родился в 1970 году в Ленинграде, а после развода родителей переехал с матерью в Мурманскую область. Там его усыновил выдающийся советский геофизик Юрий Кузнецов, стоявший у истоков изучения Кольской сверхглубокой скважины. Ученый подтвердил RT, что дал мальчику свою фамилию, когда тому исполнилось пять лет, но после расставания с его матерью семья вернулась в Северную столицу.

Несмотря на диплом судоводителя института водного транспорта, связывать жизнь с морем Кузнецов не стал. Уже в 1990-х он ушел в криминал, в середине 2000-х засветился в милицейских сводках как участник ОПГ, а к 2015 году попал в разработку силовиков как организатор крупного канала поставок синтетики из Китая. Запрещенные вещества прятали внутри автозапчастей и сбывали через закладки.

Побег и наркошоп на Украине

Когда оперативники изъяли десятки килограммов мефедрона и МДМА, а курьеров отправили за решетку на сроки от 5,5 до 10 лет, сам Кузнецов нарушил подписку о невыезде. В 2017 году он транзитом через Тбилиси бежал на Украину, где получил статус беженца. По словам отставного полковника МВД Сергея Пелиха, именно за границей петербуржец развернулся в полную силу: он открыл топовый наркошоп ХТС на площадке Hydra и наладил тесное партнерство с главой международного картеля «Химпром» Егором Буркиным.

На Кузнецова, по данным следствия, работал и Станислав Моисеев, получивший в декабре 2024 года пожизненный срок по делу того же магазина. Даже когда в 2019 году беглеца заподозрили в причастности к контрабанде 400 кг колумбийского кокаина в Киев, Верховный суд Украины в 2020 году защитил его статус беженца и отказал Москве в выдаче преступника.

Откупные для СБУ и политический подтекст

Оказаться под ударом Кузнецову пришлось в 2022 году после обысков украинской спецслужбы. Согласно опубликованным в ноябре результатам операции «Карфаген», которую провели НАБУ и САП, силовики решили монетизировать положение беглеца. Посредник Андрей Осипов по прозвищу Криминал (арестован в июле 2026 года) и экс-замглавы Луганской ОГА Эдуард Лозовский потребовали от дилера $1 млн за блокировку его экстрадиции. На обнародованных записях Лозовский прямо уточняет, что $200 тыс. из этой суммы предназначались лично Василию Малюку, занимавшему тогда пост первого замглавы СБУ.

Всего в громком коррупционном деле «Карфаген» фигурируют 12 человек. По мнению опрошенных RT политологов, публикация этого компромата — часть жесткого противостояния западных кураторов украинских спецслужб и прямой удар по окружению Владимира Зеленского. Эксперты считают, что антикоррупционные ведомства методично ослабляют лояльную президенту СБУ, сужая кольцо вокруг самого украинского лидера ради принуждения Киева к мирным договоренностям.

Сам же Александр Кузнецов до финала этой истории не дожил: по информации его сестры, мужчина умер от рака в 2024 году, так и избежав реального тюремного срока.