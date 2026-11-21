Автомобиль пока исправно заводится, но это еще не значит, что аккумулятор переживет первые морозы. Иногда батарея уже работает на пределе, а водитель замечает проблему только тогда, когда двигатель однажды утром отказывается запускаться. Распознать опасные симптомы можно заранее. На что обратить внимание, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт, обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Самая простая проверка — на слух. Если при запуске начинаются какие-то провалы, стартер уже не так бодро крутит, а лампочки перед глазами начинают гаснуть, это очень серьезный симптом. Значит, батарея крутит из последних сил. Не стоит ждать, пока она окончательно откажет в самый неподходящий момент», — объяснил Колодочкин.

Есть и более точный способ оценить состояние батареи — измерить напряжение на ее клеммах. Для этого подойдет обычный вольтметр или мультиметр, который можно купить в автомагазине. Проверять нужно на заглушенном автомобиле, когда аккумулятор некоторое время находился в покое: сразу после поездки показания могут быть завышены.

«Если умеете пользоваться таким простым прибором, как вольтметр, проверьте напряжение на аккумуляторе. На заряженной батарее после того, как мотор остыл и машина постояла, должно быть примерно 12,5 вольта. Если видите 12,2 или даже 12,1, это уже очень мало — бейте тревогу. Батарею нужно подзаряжать», — посоветовал эксперт.

При этом низкое показание не всегда означает, что аккумулятор пора выбрасывать: он может быть просто разряжен. После подзарядки стоит повторить измерение, а если батарея быстро теряет заряд или плохо справляется с запуском, провести диагностику и проверить ее способность держать нагрузку.

«Если напряжение низкое, аккумулятор надо подзарядить. Главное — не делать вид, что ничего не происходит, только потому, что сегодня двигатель еще запустился», — заключил автоэксперт.

Колодочкин отметил, что восстановить заряд можно с помощью зарядного устройства. В некоторых случаях помочь могут и продолжительные поездки, во время которых генератор будет восполнять запас энергии.