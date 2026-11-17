Рязанская область встречает начало последнего месяца осени со знаковым демографическим достижением: по состоянию на 1 ноября 2026 года в регионе проживает ровно сто человек, перешагнувших вековой рубеж. Как сообщает местное отделение Социального фонда России, среди этих долгожителей наблюдается внушительный гендерный дисбаланс — 88 женщин и всего 12 мужчин, а самой возрастной жительнице области недавно исполнилось 106 лет. Об этом сообщает издание 7info .

На фоне этого радостного события ведомство напоминает пожилым гражданам о существенной финансовой поддержке, положенной им по закону. При достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается ровно вдвое. В 2026 году ее базовый размер составляет 9584,69 рубля, а после автоматического перерасчета сумма удваивается до 19 169,38 рубля. Важно, что бюрократическая волокита здесь полностью исключена: перерасчет проводят в беззаявительном порядке, а повышенную пенсию начисляют уже со дня юбилея. Аналогичное правило действует для пенсионеров, которым установили I группу инвалидности — доплату им назначают с даты оформления медицинского заключения.2 источника

Помимо удвоенной фиксированной части, гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы автоматически устанавливают ежемесячную надбавку на уход. В 2026 году ее размер составляет 1413,86 рубля для получателей страховой пенсии и 1470,64 рубля для получателей государственной пенсии. Примечательно, что эту выплату начисляют независимо от того, есть ли у пожилого человека дееспособный родственник, фактически осуществляющий уход, или он справляется самостоятельно.

Отдельный блок поддержки предусмотрен для федеральных льготников, проживающих в регионе. В эту категорию входят участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших, бывшие узники концлагерей и обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда». Они получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), при этом каждый имеет право выбрать: пользоваться натуральным набором социальных услуг (лекарства, санаторные путевки, проезд) или получать его денежный эквивалент. Кроме того, ветеранам к ежегодному празднованию Дня Победы дополнительно выплачивают специальную материальную помощь, сохраняя неразрывную связь поколений и благодарность общества за их подвиг.

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