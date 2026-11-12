Верховный суд назвал нарушение, из-за которого можно отменить решение о блокировке сайта

В России судебное решение о запрете распространения информации в интернете может быть отменено, если разбирательство прошло без участия владельца сайта или администратора домена, хотя их данные были известны суду. Такое разъяснение дал Верховный суд РФ в обзоре судебной практики, утвержденном 11 ноября президиумом под председательством Игоря Краснова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, документ касается рассмотрения дел о признании интернет-материалов запрещенными к распространению, в том числе экстремистскими. Новая правовая позиция обращает внимание на необходимость соблюдения процессуальных прав владельцев интернет-ресурсов.

«Непривлечение к участию в деле… администратора доменного имени или владельца сайта, если известны сведения о них, является основанием для отмены решения суда», — говорится в разъяснении Верховного суда. Это означает, что при наличии информации о владельце ресурса суд не должен рассматривать вопрос о запрете размещенных материалов без его участия. Кроме того, заявитель, требующий ограничить доступ к определенной информации, обязан указать точный адрес интернет-страницы и предоставить необходимые сведения для ее открытия. Суд должен непосредственно в ходе заседания изучить содержание материалов и оценить аргументы, на основании которых предлагается запретить их распространение.

Верховный суд также уточнил, что предварительное ограничение доступа к странице не препятствует рассмотрению других административных дел, связанных с теми же материалами. Для владельцев сайтов это разъяснение создает дополнительную возможность защиты своих интересов при оспаривании судебных решений. Если администратора домена или собственника интернет-ресурса не привлекли к процессу, несмотря на наличие сведений о нем, такое нарушение может стать основанием для пересмотра дела. Однако отмена решения по процессуальным причинам не означает, что опубликованная информация автоматически признается законной. Вопрос о допустимости ее распространения может быть рассмотрен повторно с соблюдением установленных процедур.