В Подмосковье пройдут памятные мероприятия к 85-летию подвига героев-панфиловцев

К 85-летию подвига бойцов и командиров Панфиловской дивизии в Подмосковье 16 ноября пройдет памятная церемония с участием делегаций России, Казахстана и Киргизии.

Мероприятие состоится в деревне Нелидово. Организатором выступает Российское военно-историческое общество (РВИО) совместно с посольствами Республики Казахстан и Киргизской Республики в РФ.

Программа начнется в 12:00 с торжественного возложения цветов к мемориалу Героям-панфиловцам и минуты молчания. После осмотра экспозиции в Музее Героев-панфиловцев пройдет рабочая встреча «Панфиловцы: общая память — общая Победа». В обсуждении примут участие представители МИД и Минобороны России, Правительства Московской области, дипломатических миссий Казахстана и Киргизии, военные историки, авторы учебников и родственники защитников Москвы. Участники рассмотрят вопросы сохранения общей исторической памяти, отражения подвига дивизии в школьных учебниках трех стран и наметят совместные музейные и образовательные проекты.