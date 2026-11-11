Отпевание Федосеевой-Шукшиной проходит в храме Воскресения Словущего
ТАСС: отпевание Федосеевой-Шукшиной проходит в храме Воскресения Словущего
В Москве в храме Воскресения Словущего началось прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Как ранее проинформировала дочь знаменитой актрисы, родными было принято решение отказаться от проведения традиционной гражданской панихиды — в храме проходит только церковный чин отпевания, об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Место захоронения рядом с Василием Шукшиным
После церемонии отпевания актрису похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. Лидия Федосеева-Шукшина обретет последняя пристанище рядом со своим супругом — знаменитым писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным.
Творческое наследие
Лидия Федосеева-Шукшина вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ярким ролям в картинах «Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину», «12 стульев» и многих других лентах, ставших классикой советского экрана.