Отпевание Федосеевой-Шукшиной проходит в храме Воскресения Словущего

ТАСС: отпевание Федосеевой-Шукшиной проходит в храме Воскресения Словущего

Общество

В Москве в храме Воскресения Словущего началось прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Как ранее проинформировала дочь знаменитой актрисы, родными было принято решение отказаться от проведения традиционной гражданской панихиды — в храме проходит только церковный чин отпевания, об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Место захоронения рядом с Василием Шукшиным

После церемонии отпевания актрису похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. Лидия Федосеева-Шукшина обретет последняя пристанище рядом со своим супругом — знаменитым писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным.

Творческое наследие

Лидия Федосеева-Шукшина вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ярким ролям в картинах «Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину», «12 стульев» и многих других лентах, ставших классикой советского экрана.

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