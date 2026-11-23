От людей с низкой самооценкой не стоит ждать извинений, поскольку для них даже небольшая ошибка становится болезненным ударом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога и специалиста по ментальному здоровью Юлию Бузынникову.

По мнению специалиста, такое поведение нередко уходит корнями в детство, когда родители человека тоже не признавали собственных ошибок. Вместо того чтобы согласиться с неправотой, он начинает защищаться, отшучиваться или перекладывать ответственность на других.

Бузынникова подчеркнула: чем сильнее от такого человека ждут извинений, тем плотнее он закрывается. Со стороны это выглядит как равнодушие, однако чаще движущей силой становятся стыд, боязнь потерять лицо или установка, что извинение равно поражению.

При хрупкой и невысокой самооценке любой промах воспринимается как удар по личности или авторитету, и защитная реакция срабатывает раньше, чем человек успевает трезво оценить ситуацию. Еще одной ловушкой психолог назвала путаницу между виной и ответственностью: человек опасается, что, извинившись, автоматически станет виновником случившегося.

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