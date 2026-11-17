Жительница Балашихи Наталья Игнатьева держит дома восемь сов — через ее руки прошло более 600 птиц, большинству из которых она помогла вернуться в дикую природу. О необычном увлечении она рассказала REGIONS .

Свое увлечение Наталья называет «птичьим гриппом» — болезнью, от которой, по ее словам, нет лечения. Заразилась она им более 20 лет назад в Астрахани, найдя на берегу Волги умирающего птенчика. По ее словам, тот был без перьев и весь в муравьях, но еще дышал. Женщина вымыла его в реке, обработала зеленкой, завернула в ткань и положила в дуршлаг для пикника, кормила вареными яйцами и кузнечиками — птенец выжил и получил имя Кеша.

Кеша оказался серой мухоловкой. С него и началась история длиной более 20 лет: реабилитационных центров тогда не было, и люди несли птенцов именно Наталье. Вылеченных птиц она отпускала на волю, а тех, кто не мог выжить в природе, оставляла или пристраивала.

Совиная эпопея началась с птенца воробьиного сыча Крошки — его предложили взять коллеги-заводчики. Крошку выходили и выпустили, но первая сова запала в душу. По словам Натальи, она словно попросила вселенную, и та ее услышала: ей начали предлагать хищников. Вскоре появились специальные вольеры, а за короткий срок — около 44 сов, два ястреба, коршун и грач. Большинство не приручали: если птица может выжить на воле, ей нужно дать такую возможность.

Первым домашним питомцем стала травмированная кошкой ушастая сова Буся — шансы на выживание были минимальны, но Наталья ее выходила. Уже восемь лет Буся живет под одной крышей со спасительницей. Затем появилась сплюшка Ытька, а позже совиный штат пополнили сипуха Букля, сплюшки Няша и Санечка, болотная сова Зюм, серая неясыть Бася и мохноногий сыч Елка.

О питомцах Наталья рассказывает как о полноправных членах семьи. Буся, по ее словам, существо нежное и ранимое, но при этом задорное, хитрое и общительное — любит прятать тряпочки и полотенчики. А Ытька очень привязана к хозяйке: каждый раз, когда та ложится спать, прилетает мурлыкать, как кошка, только нежнее.

Елка попала к Наталье из ветклиники взрослой птицей: из-за травмы крыла выпустить ее было невозможно, и врач решил определить ее на постоянное место жительства. Поскольку это был канун Нового года, птицу доставили в коробке из-под елки — так она получила имя. Басю Наталья вырастила из живого яйца, взятого у заводчика, и призналась, что шла на риск: никто не гарантировал, что птенец вылупится. Но, по ее словам, желание было настолько сильным, что все получилось, и теперь Бася — тот самый «человечище», который всегда рядом.

Сейчас в семье восемь сов и подобранный на улице кролик Степашка, которого хищники приняли с заботой. У птиц есть домики, присады и корма по потребностям: мыши, суточные цыплята, сверчки и насекомые. Сил и любви хватает на всех, а летом Наталья планирует вырастить из яйца еще одну сову. Кроме того, в Ольгинском лесопарке она регулярно подкармливает зимующих птиц — те, по ее наблюдениям, узнают ее и чувствуют себя рядом спокойно.