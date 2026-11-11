Британцы бросились покупать воду, консервы и антисептики после призыва властей готовиться к ЧС

В Британии продажи антисептиков выросли на 83% после рекомендаций властей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Кристиогло]

Жители Великобритании стали заметно чаще покупать товары первой необходимости после того, как власти призвали население подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. На фоне правительственной кампании Be Ready продажи антисептиков для рук увеличились на 83%, бутилированной воды — на 67%, а консервированных продуктов — на 37%. Такие данные аналитической компании Worldpanel by Numerator приводит британская газета The Independent. Изменения зафиксированы за десять дней после запуска кампании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно заметно вырос интерес к мясным консервам. Число покупателей, ежедневно приобретающих такую продукцию, увеличилось на 43%, что соответствует примерно 400 тыс. человек. При этом средний объем одной покупки практически не изменился и составляет около 500 г. Это свидетельствует прежде всего о росте числа покупателей, а не о массовом приобретении больших партий продуктов. Британские власти рекомендуют гражданам сформировать домашний запас на трое суток. В него должны входить питьевая вода, продукты длительного хранения, наличные деньги и необходимые документы.

Правительственная инициатива направлена на повышение готовности населения к экстремальным погодным явлениям, кибератакам и другим ситуациям, при которых могут возникнуть перебои с поставками товаров или работой привычных сервисов. Представители властей призвали жителей сохранять бдительность, но не поддаваться панике. Одновременно британские супермаркеты продолжают фиксировать рост цен: стоимость товаров в октябре оказалась на 2,6% выше прошлогоднего уровня против 2,5% месяцем ранее. Таким образом, формирование запасов происходит на фоне сохраняющегося подорожания продуктов, хотя сама рекомендация правительства касается прежде всего готовности к чрезвычайным обстоятельствам, а не ожидаемого дефицита продовольствия.

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