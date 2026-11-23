Француженка купила лампу на блошином рынке и заработала на ней 25 млн рублей
Француженка купила лампу на блошином рынке и заработала на ней 25 млн рублей
Жительница Франции приобрела на блошином рынке лампу за 20 евро (около 2 тыс. рублей), а затем продала ее на аукционе за 251 тыс. евро (примерно 25 млн рублей), об этом сообщает Connexion France. Речь идет о черной керамической лампе работы Жоржа Жува (1910–1964).
Покупка была сделана на блошином рынке на севере Франции в 2025 году. Предмет убрали в шкаф, где спустя несколько месяцев его нашла дочь покупательницы во время уборки:
- девушка заметила под основанием выгравированную подпись Жува;
- проведя собственное выяснение обстоятельств, она установила, что с работами этого автора ранее имел дело парижский аукционный дом NEO Enchères;
- семья связалась с аукционистами и привезла лампу в Париж на экспертизу.
Оценка специалистов и рекордная цена на аукционе
Эксперты подтвердили подлинность и превосходное состояние изделия, предварительно оценив его в диапазоне от 80 тыс. до 120 тыс. евро (от 8 млн до 12 млн рублей).
Аукцион состоялся 29 октября. За лот боролись около десяти участников торгов, в итоге цена с учетом комиссии достигла 251 тыс. евро, что стало мировым рекордом для осветительного прибора авторства Жоржа Жува.