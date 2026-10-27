Машина ниже рынка и карта «сотрудника»: как москвичей обманывают при покупке авто

Эксперты столичного проекта «Перезвони сам» рассказали о мошеннических схемах, с которыми москвичи могут столкнуться при купле-продаже автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Валентина Шилина назвала самым распространенным способом мошенничества размещение объявления о продаже машины по цене значительно ниже рыночной: злоумышленники рассчитывают, что жертва погонится за выгодой и потеряет бдительность, а после перевода задатка или полной суммы продавец исчезает.

Еще одна частая схема — предложения в мессенджерах пригнать автомобиль из-за границы. Сначала мошенники берут предоплату якобы за поиск, перегон и таможенное оформление, затем присылают договор и просят перевести деньги уже не на счет компании, а на карту сотрудника. Дальше появляются новые платежи: машину не пропускает таможня, разницу обещают компенсировать после постановки на учет, а для возврата утильсбора просят доплатить госпошлину. Приходный ордер и договор при этом могут быть поддельными. Таким образом, по словам Шилиной, обе схемы строятся на заниженной цене и постоянных доплатах, а ключевой признак риска — перевод денег не на счет компании, а на карту частного лица.