Нагрузка вырастет, профиль уберут: школьная реформа 2027 года изменит сложность поступления в вузы

С 2027/2028 учебного года старшая школа переходит на обновленный ФГОС: десятиклассники получат право учиться без углубленного изучения предметов, а профильные классы пополнятся медицинским, инженерным и IT-направлениями. Затронут изменения и программы, и нагрузку. Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой Государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС Елена Галий объяснила REGIONS , чего ждать семьям.

Гибкость вместо обязательного профиля

Ключевое отличие новой системы — свобода выбора. Раньше профильный класс автоматически означал углубление минимум двух дисциплин, теперь же можно ограничиться базовым уровнем по всем предметам. Школы, в свою очередь, получат право открывать специализированные направления — от инженерного и медицинского до лингвистического и психолого-педагогического.

Сам возврат базового маршрута Галий называет «самым человечным новшеством». Правда, расслабляться родителям не стоит: для многих технических, экономических и естественно-научных специальностей вузы требуют профильную математику. Так что, выбирая программу без углублений, лучше заранее свериться с требованиями университета, куда планирует поступать подросток.

Что изменится в программах

Практическая составляющая усилится в математике, физике, химии и биологии.

Стандарт отдельно пропишет навыки работы с информацией, включая применение искусственного интеллекта.

К чему готовиться семьям

Переход будет поэтапным: в сентябре 2027-го по новым правилам начнут учиться только десятиклассники, нынешние выпускники доучатся по-старому.

Первый выпуск обновленной старшей школы появится в 2029 году.

Нагрузка вырастет: минимальный объем часов за два года увеличится с 2170 до 2312. Так что практическая направленность — не синоним легкости.

Базовый перечень оснащения кабинетов стандарт закрепит, но заработает это требование лишь с 1 сентября 2030 года. Насколько реально школы получат технику, зависит от финансирования.

По словам Галий, главные риски кроются не в тексте документа, а в исполнении — деньгах на оснащение и подготовке учителей.

Семьям будущих десятиклассников эксперты советуют не спешить: обсудить интересы ребенка, оценить условия в конкретной школе и сопоставить выбранный профиль с требованиями профессии. Выбора стало больше — но и ответственность за решение никто не отменял.