Военная тревога остановила КПП Дорогуск — Ягодин коллапс из-за вылетов F-16
Военная тревога остановила КПП Дорогуск — Ягодин коллапс из-за вылетов F-16
На границе Польши и Украины разворачивается масштабный транспортный коллапс. Из-за непрерывных сирен воздушной тревоги и вынужденных протоколов безопасности пробка из большегрузов растянулась на десятки километров, заблокировав подъезды к ключевым переходам. Самая критическая ситуация сложилась на КПП «Дорогуск — Ягодин», где скопилась почти тысяча фур. Пожирающие бюджет вылеты польских истребителей F-16 и жесткие полицейские кордоны лишь усугубляют многосуточное ожидание дальнобойщиков. Подробности пограничного кризиса приводит агентство РИА Новости.
Пробка на 30 километров и простой на трое суток
Причиной замедления работы Пограничной стражи и Таможенной администрации Польши стали инструктивные регламенты при объявлении тревог:
- Эпицентр затора: в пункте пропуска «Дорогуск — Ягодин» в ожидании въезда на украинскую территорию застряли порядка 1000 грузовых автомобилей.
- Полицейский заслон: чтобы предотвратить блокировку городских улиц, полиция останавливает фуры за 30 км от границы, на подступах к городу Хелм. Время ожидания оформления превышает несколько суток.
- Протоколы безопасности: при каждом сигнале опасности оформление большегрузов полностью приостанавливается до отбоя.
Дорогие патрули и сожженный бюджет ВВС
Ситуацию на границе подогревают постоянные маневры польской военной авиации.
Правительственный центр безопасности Люблинского воеводства регулярно оповещает население о подъеме в воздух истребителей для защиты воздушного пространства. По данным издания NaTemat, регулярный патрульный марафон наносит тяжелый удар по кошелькам налогоплательщиков: один час полета F-16 обходится Минобороны Польши в 76–77 тысяч злотых.