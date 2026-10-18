На границе Польши и Украины разворачивается масштабный транспортный коллапс. Из-за непрерывных сирен воздушной тревоги и вынужденных протоколов безопасности пробка из большегрузов растянулась на десятки километров, заблокировав подъезды к ключевым переходам. Самая критическая ситуация сложилась на КПП «Дорогуск — Ягодин», где скопилась почти тысяча фур. Пожирающие бюджет вылеты польских истребителей F-16 и жесткие полицейские кордоны лишь усугубляют многосуточное ожидание дальнобойщиков. Подробности пограничного кризиса приводит агентство РИА Новости.