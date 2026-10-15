Секреты сборки: чем отличаются переднеприводные Mazda CX-5 из Китая от японских версий

В преддверии очередной индексации утилизационного сбора крупные автомобильные дилеры в России скорректировали цены на наиболее популярные кроссоверы параллельного импорта. За первые девять месяцев 2026 года продажи автомобилей традиционных мировых брендов (без учета китайских) выросли на 81,5%, достигнув почти 136 тысяч единиц. Бестселлерами сегмента остаются японские марки Mazda, Toyota и Nissan. Корреспондент профильного издания под видом покупателя изучил ценники в крупных московских автосалонах и зафиксировал существенное подорожание моделей Mazda CX-5, Toyota RAV4, Toyota Highlander и Nissan Qashqai. Об этом информирует автомобильный портал Autonews.ru .

Динамика цен на японские кроссоверы Mazda CX-5 и Nissan Qashqai

В дилерской сети «Автомир» ценник на Mazda CX-5 2026 года в топовой версии High японо-сборки вырос с летних 4,54 млн рублей до 5,0 млн рублей, а остатки старых поставок оценивают в 5,5 млн рублей.

В автосалонах «СИМ» переднеприводные Mazda CX-5 китайской сборки стоят 3,62 млн рублей, однако опции подогрева сидений и руля продают отдельно по 40 тыс. рублей за услугу. В свою очередь, китайская версия Nissan Qashqai в комплектации Leading в «Рольфе» подорожала с 3,2 млн до 3,4–3,46 млн рублей, а в «Автомире» свежие партии ожидаются по цене от 3,5 млн рублей.

Рост стоимости флагманов Toyota RAV4 и Toyota Highlander

Популярный кроссовер Toyota RAV4 2026 года в дилерском центре Major перешагнул отметку в 4,86 млн рублей против 4,75 млн рублей в августе.

В автосалонах «Рольф» цена этой же модели увеличилась с летних 4,3 млн рублей до текущих 4,65 млн рублей с перспективой дальнейшего роста. В то же время трехрядный Toyota Highlander 2026 года китайской сборки на площадке Peleton подорожал до 6,05 млн рублей (против 5,49 млн весной), а в «Тойота Центр Внуково» его стоимость варьируется от 5,75 до 5,9 млн рублей в зависимости от цвета.

Рыночные факторы и влияние индексации утилизационного сбора

Аналитики отмечают, что планомерное повышение стоимости иномарок напрямую связано со скорым изменением коэффициентов утилизационного сбора и курсовыми колебаниями.