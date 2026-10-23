Похитители ребенка в российском регионе получили условные сроки

Похитители 10-летнего ребенка в Кузбассе избежали реального срока

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Кузбассе суд вынес приговор двум жителям города — 18 и 14 лет — за похищение 10-летнего мальчика. Поводом для самосуда стала кража электронной сигареты: школьник утащил у молодых людей вейп и жидкость к нему. Оба подсудимых получили условные сроки, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-центр судов Кемеровской области.

История началась в июне 2026 года с банальной кражи: 10-летний мальчик стащил у парней вейп и жидкость к нему. Молодые люди решили не обращаться в полицию, а разобраться своими силами.

Школьника силой заставили забраться в багажник ВАЗа и отвезли в гараж. Там ему связали руки и ноги, а затем вынесли на улицу. Спустя какое-то время мальчику удалось освободиться и сбежать.

Оба обвиняемых в суде полностью признали вину и раскаялись. Потерпевший и его законный представитель попросили освободить подсудимых от наказания — стороны примирились. Суд учел возраст фигурантов, а также то, что поводом для преступления стала кража со стороны самого потерпевшего. В итоге 18-летний получил шесть лет условно, 14-летний — три года условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

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