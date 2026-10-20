«Кошелек вместо знаний»: педагог объяснил, почему не стоит платить детям за хорошие оценки

Оплата школьных пятерок может сместить внимание ребенка с самого обучения на вознаграждение, предупредил педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин в беседе с «Газетой.Ru» . По его словам, при оплате за каждую оценку ребенок может начать воспринимать учебу как услугу: выполнил задание — получил награду. Если единственным стимулом становятся деньги, интерес к процессу обучения рискует отойти на второй план.

Эксперт отметил и риск, связанный с оценками: школьник может сосредоточиться на отметке, а не на том, что понял и чему научился. Если вознаграждение дают только за пятерки, ребенок может избегать сложных заданий, в которых не уверен, или стремиться получить нужную оценку любой ценой.

Вместо оплаты результата Ахмадуллин советует поддерживать сам процесс учебы: замечать, когда ребенок разобрался в сложной теме, сам нашел ошибку, попробовал другой способ решения или не бросил задачу после первой неудачи. Так он учится оценивать не только отметку, но и собственные действия.

«Важно, чтобы ребенок мог ответить себе не только на вопрос „Что я получу за пятерку?“, но и на другой: „Что я теперь умею, чего раньше не умел?“» — заключил эксперт.

Карманные деньги при этом отменять не обязательно: они могут научить ребенка планировать расходы и распоряжаться бюджетом. Главное — не делать их постоянной оплатой за школьные отметки. Если ребенок испытывает трудности с учебой, стоит разобраться в причинах: возможно, ему не хватает базовых знаний, понятного плана занятий или уверенности в своих силах.

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