Лебедев дал совет немецкому подростку о России

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев откликнулся на письмо 17-летнего жителя Германии, который с детства мечтает пожить в России. Ответ он дал в рамках своего проекта «Ответошная», поддержав молодого человека и призвав не бояться путешествия по стране.

Автор послания рассказал, что живет в Германии, но хорошо знает русский язык и давно хочет посетить Россию. Однако родители и родственники, по его словам, против: они уверяют, что поездка сопряжена с массой рисков и опасностей. Подросток спросил Лебедева, действительно ли в России «все так плохо», как его убеждают, и попросил совета.

Блогер выразил уверенность, что молодому человеку в России понравится. Он предположил, что благодаря знанию двух языков тот легко найдет работу. По словам Лебедева, можно спокойно жить здесь или просто поездить по стране — Россия, как он выразился, самая безопасная для путешествий страна.

«Будете сидеть здесь спокойненько. <...> Здесь все хорошо, все замечательно, вкусно кормят, и народ гостеприимный. Так что приезжайте», — обратился дизайнер к зрителю.

Он также добавил, что порой стоит игнорировать мнение родителей и поступать по-своему. Если у молодого человека хватит сил, решение нужно принимать самостоятельно, заключил блогер.