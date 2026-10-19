Операция и гормонотерапия: Анита Цой раскрыла детали своего лечения
МК: Анита Цой поделилась, как восстанавливается после операции на щитовидке
Певица Анита Цой сообщила о сложном периоде реабилитации после операции по удалению щитовидной железы и последующего курса лучевой терапии. По словам артистки, восстановление организма требует длительного времени и перехода на заместительную гормональную терапию. Полноценный реабилитационный процесс займет около года. Об этом рассказывает издание «Московский комсомолец».
Детали реабилитации артистки
- Перенесенная процедура: оперативное удаление щитовидной железы и прохождение курса лучевой терапии.
- Период восстановления: лечение требует годового периода реабилитации и перехода на постоянную заместительную гормонотерапию.
- Состояние певицы: Анита Цой отмечает постепенную нормализацию самочувствия и рассчитывает на полное восстановление здоровья.