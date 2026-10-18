Машины Сенны и Хэмилтона: McLaren избавляется от музейных экспонатов

Команда McLaren решила распродать часть своей исторической коллекции и выставила на закрытый рынок пять полностью исправных болидов «Формулы-1». В этот уникальный лот вошли машины, которыми управляли легендарные чемпионы Айртон Сенна, Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон и Ландо Норрис. Самым необычным лотом стал современный болид 2023 года, на котором в июне 2025-го в Остине голливудский актер Брэд Питт разогнался до 317 км/ч во время съемок фильма о Королевских гонках. О масштабной распродаже сообщает агентство Reuters.