Машины Сенны и Хэмилтона: McLaren избавляется от музейных экспонатов
Reuters: McLaren срочно продает пять болидов Сенны, Хэмилтона и Питта
Команда McLaren решила распродать часть своей исторической коллекции и выставила на закрытый рынок пять полностью исправных болидов «Формулы-1». В этот уникальный лот вошли машины, которыми управляли легендарные чемпионы Айртон Сенна, Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон и Ландо Норрис. Самым необычным лотом стал современный болид 2023 года, на котором в июне 2025-го в Остине голливудский актер Брэд Питт разогнался до 317 км/ч во время съемок фильма о Королевских гонках. О масштабной распродаже сообщает агентство Reuters.
Пять уникальных болидов McLaren и цены
Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун пояснил, что команда решила расстаться с техникой, поскольку держать болиды на складе — значит обесценивать их историческое значение. Подготовкой машин к передаче новым владельцам займутся заводские инженеры.
- Четыре чемпионские эпохи: среди лотов представлены машины, на которых выступали Айртон Сенна, Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон и нынешняя звезда команды Ландо Норрис.
- Кинокартина с Питтом: болид McLaren образца 2023 года стал самым современным гоночным автомобилем F1 в истории, который когда-либо предлагался частным коллекционерам.
- Стоимость лотов: точные ценники команда не раскрывает, однако эксперты оценивают продажу каждого уникального шайба-болида на суммы до 13,3 млн долларов.