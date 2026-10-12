«Выбирайте темное мясо». Почему при анемии нужно есть именно его?

Доктор наук Литвинова: темное мясо повышает гемоглобин

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Доктор технических наук, профессор Елена Литвинова в интервью «Газете.ru» рассказала, какое мясо следует включать в рацион при пониженном гемоглобине.

По словам специалиста, предпочтение стоит отдавать наиболее темным отрубам с насыщенной пигментацией. Это объясняется тем, что в интенсивно работающих мышцах концентрация миоглобина выше, чем в менее активных.

Литвинова привела данные о содержании гемоглобина в различных видах мяса. В телятине этот показатель составляет 0,01–0,03%, во взрослой говядине — 0,04–0,06%, в свинине — 0,03–0,05%.

Для лучшего усвоения железа профессор рекомендовала сочетать мясные продукты с пищей, богатой витамином C.

Ранее сообщалось о том, что ограничение переработанного мяса снижает риск болезней сердца.

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