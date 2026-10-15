Священник Волков: молитвословы из интернета несут угрозу православному верующему

Православная церковь не запрещает верующим обращаться к Богу своими словами, если обращение идет от самого сердца и сопровождается смирением. Руководитель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков подробно объяснил, почему прошение о собственных нуждах является наименее значимой формой обращения, какие обязательные молитвы нужно знать наизусть и чем опасны тексты, сгенерированные искусственным интеллектом на случайных сайтах. Об этом информирует сетевое издание 5-tv.ru .

Суть обращения: почему благодарение и покаяние важнее личных просьб?

Священнослужитель подчеркивает, что молитву категорически нельзя сводить исключительно к выпрашиванию материальных или житейских благ.

Главной основой личной духовной практики должно быть искреннее благодарение Бога за сам факт жизни, с которого человеку следует начинать каждый свой день. Вторыми по значимости выступают покаяние и ходатайство за близких: прошение за других становится высшим проявлением любви к ближним, тогда как Господь и без того знает обо всех насущных потребностях человека.

Молитвенный минимум: ключевые канонические тексты и псалмы

Использование традиционных устоявшихся текстов служит для верующего важнейшим обучающим ориентиром, поскольку их создавали святые подвижники.

В базовый молитвенный минимум каждого православного христиан в обязательном порядке входят: «Отче наш» (которую необходимо знать наизусть), «Богородице Дево, радуйся», «Царю Небесному», а также обращения к Ангелу-Хранителю и своему небесному покровителю. Для укрепления веры священник рекомендует регулярно читать 20-й, 50-й и 90-й псалмы.

Духовная безопасность: прошение зла другим и угроза фейковых ИИ-текстов

Молитва превращается в грех и приносит вред самому человеку в том случае, если он просит зла для своих обидчиков или не имеет мира в душе.

Отец Александр предупреждает, что перед обращением к Богу Евангелие требует обязательного примирения с ближними. Кроме того, священнослужитель настоятельно советует использовать только канонические молитвословы с официальных церковных ресурсов, так как на сторонних сайтах массово распространяются тексты, сгенерированные искусственным интеллектом.