Секреты немецкой разведки утекли наружу: арестован бывший руководитель

В Германии арестовали бывшего главу Федеральной разведывательной службы Августа Ханнинга и бывшего высокопоставленного сотрудника ведомства Манфреда Д. Их подозревают в передаче секретных сведений и возможном сотрудничестве с иностранной разведкой, сообщает Tagesschau со ссылкой на совместное расследование NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung.

Экс-глава разведки мог получить около 2 тыс. документов

Ханнинг возглавлял немецкую разведку в 1998–2005 годах. Манфред Д. руководил его аппаратом и завершил работу в спецслужбах в 2026 году.

По данным расследования, Манфред Д. как минимум с 2022 года за денежное вознаграждение передавал Ханнингу секретные материалы ведомства. Всего речь идет примерно о 2 тыс. документов.

Среди них были сводки для еженедельных совещаний в ведомстве федерального канцлера по вопросам разведки и безопасности. Часть материалов содержала особо важные сведения о ядерной программе Ирана и российской армии.

Среди документов были данные иностранных спецслужб

По информации журналистов, Ханнинг также мог получить сведения, которые немецкая разведка получила от зарубежных партнерских спецслужб.

Кроме того, бывшего руководителя BND подозревают в использовании данных из внутренних документов ведомства при контактах с иностранным агентом.

Следствие проверяет возможную работу на иностранную разведку

Правоохранительные органы проверяют информацию о том, что Ханнинг как минимум один раз подготовил аналитический отчет по вопросам безопасности для иностранной разведки.

В поле зрения следствия он попал после обысков в его доме и офисе в сентябре 2025 года. Тогда расследование проводилось в рамках другого дела.