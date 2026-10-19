Массовая атака БПЛА ВСУ на регионы России 19 октября: разрушения, пострадавшие — что известно

Общество

В ночь на 19 октября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальным данным Министерства обороны РФ, в небе над 13 субъектами страны, включая Республики Татарстан и Удмуртия, а также Самарскую область, перехвачены и ликвидированы 149 украинских дронов. Карту регионов и сводку военного ведомства приводит агентство ТАСС.

Где были перехвачены БПЛА: полная география атаки

Дежурные силы ПВО работали по воздушным целям в центральных, южных и поволжских регионах России:

  • Поволжье и Урал: Татарстан, Удмуртия, Самарская область.
  • Центральный и Южный округа: Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области.
  • Крымский полуостров: Республика Крым.

Все выявленные цели относились к БПЛА самолетного типа и были уничтожены в течение ночного дежурства.

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