Массовая атака БПЛА ВСУ на регионы России 19 октября: разрушения, пострадавшие — что известно
В ночь на 19 октября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальным данным Министерства обороны РФ, в небе над 13 субъектами страны, включая Республики Татарстан и Удмуртия, а также Самарскую область, перехвачены и ликвидированы 149 украинских дронов. Карту регионов и сводку военного ведомства приводит агентство ТАСС.
Где были перехвачены БПЛА: полная география атаки
Дежурные силы ПВО работали по воздушным целям в центральных, южных и поволжских регионах России:
- Поволжье и Урал: Татарстан, Удмуртия, Самарская область.
- Центральный и Южный округа: Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области.
- Крымский полуостров: Республика Крым.
Все выявленные цели относились к БПЛА самолетного типа и были уничтожены в течение ночного дежурства.