В ночь на 19 октября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальным данным Министерства обороны РФ, в небе над 13 субъектами страны, включая Республики Татарстан и Удмуртия, а также Самарскую область, перехвачены и ликвидированы 149 украинских дронов. Карту регионов и сводку военного ведомства приводит агентство ТАСС.