Экономия на заправке: как перебои с топливом меняют предпочтения автолюбителей

Перебои с топливом на АЗС и рост расходов на заправку подтолкнули российских автомобилистов сместить интерес в сторону альтернативных средств передвижения, поставляемых из стран Азии по каналам параллельного импорта. Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов раскрыл, какие азиатские авто с заводским газовым оборудованием, компактные электрокары и экономичные гибриды стали главными хитами спроса на первичном и вторичном авторынке. Об этом пишет автомобильное издание За рулем .

Компактные электромобили из Китая: ситикары от ₽1 млн

Одним из самых востребованных решений стали ситикары BYD Dolphin и Geely Panda Mini с двигателями мощностью 40–50 л. с., покупаемые как для ежедневных городских поездок, так и в качестве второго семейного авто.

Экземпляры с минимальным пробегом обходятся покупателям всего в ₽1–1,2 млн. При этом машины имеют богатое оснащение: мультимедийные системы с сенсорными экранами, кондиционеры, цифровые приборы, камеры заднего вида и парктроники.

Заводской газ из Южной Кореи: седаны и кроссоверы до ₽2,5 млн

Для тех, кто не готов полностью переходить на электричество, альтернативой стали корейские автомобили, оснащенные заводскими газовыми установками LPI.

Устойчивым спросом пользуются подержанные седаны и кроссоверы Kia K5, Hyundai Sonata и Kia Sportage с 2,0-литровыми моторами на 146 л. с. Машина возрастом до трех лет в идеальном состоянии обходится в ₽2–2,5 млн.

Корейские гибриды: расход топлива и технологичные связки

Отдельную категорию составляют подержанные гибридные компакт-кроссоверы Kia Niro Hybrid и Hyundai Kona Hybrid.