«Египетская сила!»: Воробей рассказала о неудачной операции на веке

Заслуженная артистка России Елена Воробей рассказала о неудачном хирургическом вмешательстве на веке. Об этом она сообщила в беседе с ведущим Антоном Привольновым, запись разговора опубликована на видеохостинге YouTube .

По словам Воробей, несколько лет назад у нее диагностировали халязион — доброкачественное уплотнение, развивающееся вследствие закупорки мейбомиевой железы . Артистка продолжительное время пыталась решить проблему медикаментозно, после чего приняла решение о необходимости операции.

«Операция проходит. Прошло две недели, я заглядываю в зеркало и восклицаю: "Египетская сила!" У меня глаз стал треугольной формы. В результате грубо проделанной работы веко повело и неправильно срослись хрящи», — заявила она.

Артистка уточнила, что впоследствии перенесла еще несколько операций на указанном веке.

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