Часть рейсов не вылетит по графику: что сообщили в авиакомпании «Россия»
ТАСС: ограничения в аэропорту Сочи привели к изменению расписания рейсов
Авиакомпания «Россия» корректирует расписание рейсов из-за временных ограничений на вылет и прилет в аэропорту Сочи, а также технических проблем, на устранение которых требуется дополнительное время. Об этом перевозчик сообщил в мессенджере MAX, передает ТАСС.
Часть рейсов перенесли или отменили
В авиакомпании уточнили, что изменения предусматривают перенос времени вылета и отмену некоторых рейсов. Ограничения действуют 11 октября.
Кроме того, часть самолетов направили на запасные аэродромы. Их перелет в Сочи планируется после снятия ограничений.
Когда восстановится расписание
Сроки возвращения к обычному расписанию зависят от снятия временных ограничений и устранения технических проблем в аэропорту. Дополнительная информация о конкретных рейсах в сообщении перевозчика не приводится.