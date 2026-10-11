Часть рейсов не вылетит по графику: что сообщили в авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» корректирует расписание рейсов из-за временных ограничений на вылет и прилет в аэропорту Сочи, а также технических проблем, на устранение которых требуется дополнительное время. Об этом перевозчик сообщил в мессенджере MAX, передает ТАСС.

Часть рейсов перенесли или отменили

В авиакомпании уточнили, что изменения предусматривают перенос времени вылета и отмену некоторых рейсов. Ограничения действуют 11 октября.

Кроме того, часть самолетов направили на запасные аэродромы. Их перелет в Сочи планируется после снятия ограничений.

Когда восстановится расписание

Сроки возвращения к обычному расписанию зависят от снятия временных ограничений и устранения технических проблем в аэропорту. Дополнительная информация о конкретных рейсах в сообщении перевозчика не приводится.