В новосибирском аэропорту Толмачево задержали прилет четырех рейсов

Утром 5 октября в новосибирском аэропорту Толмачево было скорректировано время прибытия и отправления ряда рейсов. Изменения отображались на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно обновленным данным, задерживался прилет четырех самолетов и вылет двух.

Наиболее существенный сдвиг был зафиксирован по рейсу из Братска. Вместо запланированных 9:30 борт ожидался только в 13:35.

Также с опозданием прибыли воздушные суда из Сочи, Магадана и Владивостока. Рейс из Сочи приземлился в 7:30 вместо 5:30, из Магадана — в 10:10 вместо 9:20, из Владивостока — в 12:00 вместо 11:55.

Помимо этого, были задержаны вылеты из Новосибирска в Сочи и Москву.

Ранее сообщалось о том, что телефон загорелся на борту самолета Utair и вызвал панику.