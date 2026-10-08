В новосибирском аэропорту Толмачево задержали прилет четырех рейсов

В аэропорту Толмачево задержали прилет четырех рейсов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Утром 5 октября в новосибирском аэропорту Толмачево было скорректировано время прибытия и отправления ряда рейсов. Изменения отображались на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно обновленным данным, задерживался прилет четырех самолетов и вылет двух.

Наиболее существенный сдвиг был зафиксирован по рейсу из Братска. Вместо запланированных 9:30 борт ожидался только в 13:35.

Также с опозданием прибыли воздушные суда из Сочи, Магадана и Владивостока. Рейс из Сочи приземлился в 7:30 вместо 5:30, из Магадана — в 10:10 вместо 9:20, из Владивостока — в 12:00 вместо 11:55.

Помимо этого, были задержаны вылеты из Новосибирска в Сочи и Москву.

Ранее сообщалось о том, что телефон загорелся на борту самолета Utair и вызвал панику.

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