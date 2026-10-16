Мечта об авто за полмиллиона: какие факторы окончательно похоронили идею дешевой машины

РГ: индийские машины за 264-464 тысячи рублей не подходят для авторынка РФ

Общество

Идея создания ультрабюджетного отечественного автомобиля стоимостью около полумиллиона рублей не имеет под собой реальных экономических и технологических оснований. Эксперт журнала «За рулем» Сергей Колодочкин подсчитал, что даже классические советские машины при производстве в современных реалиях стоили бы от 1,3 до 3 миллионов рублей. О том, почему опыт сверхдешевых индийских авто и наследие модели «Ока» не помогут насытить российский рынок доступным транспортом, информирует Российская газета.

Советские автомобили по ценам 2026 года: миллионные затраты на классику

Производство упрощенных моделей прошлого сегодня потребовало бы колоссальных финансовых вложений, что полностью исключает их доступность.

  • ВАЗ-2101 «Жигули»: современная сборка культовой «копейки» с нуля обошлась бы покупателям примерно в 1,3 млн рублей.
  • ГАЗ-24 «Волга»: производство более крупного седана сегодня потребовало бы порядка 3 млн рублей.

Главной преградой для перезапуска классики вроде ВАЗ-2101, ГАЗ-24 или «Москвича-2140» является отсутствие производственной базы: старые склады деталей, штампы и цепочки поставщиков давно ликвидированы. Создание новых мощностей приведет к тому, что даже авто без климат-контроля, усилителя руля и современных систем безопасности будет стоить несколько миллионов рублей.

Индийские субкомпакты и опыт «Оки»: почему супербюджетники не приживутся

Сравнение с азиатскими сверхдешевыми машинами показывает, что минимальный ценник не способен обеспечить массовый спрос на российском рынке.

В Индии существуют предельно дешевые модели: Bajaj Qute обходится примерно в 264 тыс. рублей, Renault Kwid — от 450 тыс. рублей, а Tata Aeris — около 464 тыс. рублей. Однако эти авто имеют крошечные двигатели (0,6–1,2 л) и всего 1,5 звезды по безопасности в краш-тестах. Они не приспособлены к суровому климату, требованиям безопасности и ожиданиям россиян.

Отечественный опыт с моделью «Ока» показал, что покупатели не готовы жертвовать базовым комфортом ради минимальной цены: автовладельцам необходимы просторный салон, вместительный багажник и мощный двигатель. В условиях высоких затрат на производство и специфики рынка выпуск машин за 500 тысяч рублей оказывается абсолютно нецелесообразным.

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