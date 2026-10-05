Врач развеяла миф о вреде фруктов при диабете и скачках сахара

Сладкие яблоки часто ошибочно исключают из рациона из-за содержания сахара. Однако врач-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с aif.ru объяснила, что именно цельные фрукты помогают контролировать глюкозу, снижать холестерин и вес. Секрет кроется в клетчатке и антиоксиданте флоридзине, которого особенно много в кожуре.

По словам кандидата медицинских наук Татьяны Солнцевой, в одном среднем яблоке может содержаться до 17-19 г сахара. Однако глюкоза и фруктоза из цельного плода не так вредны, как сахар из соков или пюре. Внутри клетки сахар находится в связанном состоянии — чтобы добраться до него, организму нужно разрушить клеточные стенки. Плюс 4-5 г клетчатки замедляют всасывание сахара в кровь, предотвращая резкие скачки глюкозы и инсулина.

Исследования подтверждают пользу яблок. Так, работа 2017 года показала: 2-3 яблока в день связаны со снижением риска диабета второго типа на 18%. Обзор 2022 года продемонстрировал снижение холестерина и массы тела. В одном эксперименте участницы старше 40 лет, съедавшие не менее 3 яблок в день, легче сбрасывали вес.

Диетолог объясняет эффект высоким содержанием антиоксидантов. Помимо витаминов В, С и Е, в яблоках есть редкий полифенол флоридзин — он помогает контролировать уровень глюкозы. Именно изучение этого вещества привело к созданию современных препаратов от диабета — глифлозинов. Флоридзин также борется с окислительным стрессом и воспалением, продлевая молодость.

Солнцева рекомендует съедать 1-2 яблока в день, а в сезон — до 2-3. Важно есть плоды с кожурой: именно в ней больше всего клетчатки, флоридзина и антоцианидинов. При этом людям с диабетом нужно контролировать общее количество углеводов, отдавая предпочтение несладким сортам. Тем, кто не привык к клетчатке, не стоит налегать на 4-5 яблок — это грозит вздутием и диареей.