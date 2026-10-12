Такси снова можно заказать: какие сервисы «Яндекса» восстановились после сбоя

Сервисы «Яндекса», в том числе «Яндекс Go» и «Яндекс Еда», начали восстанавливать работу после массового сбоя. В приложении для заказа такси вновь отображаются свободные автомобили, а пользователи снова могут оформлять заказы. Об этом передает РИА Новости.

Какие приложения уже работают

В «Яндекс Go» появилась возможность вызвать такси. В «Яндекс Еде» также возобновили прием заказов, однако чат службы поддержки пока остается недоступным.

При этом «Яндекс Пэй» и «Яндекс Лавка» продолжают сообщать о возможных неполадках и работают не в полном объеме.

Что стало причиной сбоя

Компания «Яндекс» сообщила, что после атаки беспилотника на дата-центр во Владимире облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим. Из-за этого часть сервисов остается недоступной.

Восстановление идет постепенно. Информация о полном устранении неполадок и возвращении всех приложений к штатной работе пока не приводится.