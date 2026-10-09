«Перенаправлены в Санкт-Петербург и Казань»: 15 самолетов не сели в Москве из-за ограничений

Более десяти воздушных судов не смогли совершить посадку в Москве и были направлены на запасные аэродромы в связи с действующими ограничениями по безопасности. Об этом ТАСС сообщили в столичных аэропортах.

Как уточнили в Домодедово, четыре самолета, следовавшие в Москву из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи, приземлились в Казани и в Шереметьево. Из Внуково на посадку в другие города ушли одиннадцать лайнеров — из Стамбула, Антальи, Измира, Дубая, Тбилиси и Бодрума.

«Большинство из них перенаправлены в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Минск», — пояснили представители аэропорта.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Толмачево задержали прилет четырех рейсов.