«Перенаправлены в Санкт-Петербург и Казань»: 15 самолетов не сели в Москве из-за ограничений
Более 10 самолетов перенаправили из Москвы на запасные аэродромы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Более десяти воздушных судов не смогли совершить посадку в Москве и были направлены на запасные аэродромы в связи с действующими ограничениями по безопасности. Об этом ТАСС сообщили в столичных аэропортах.
Как уточнили в Домодедово, четыре самолета, следовавшие в Москву из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи, приземлились в Казани и в Шереметьево. Из Внуково на посадку в другие города ушли одиннадцать лайнеров — из Стамбула, Антальи, Измира, Дубая, Тбилиси и Бодрума.
«Большинство из них перенаправлены в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Минск», — пояснили представители аэропорта.
Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Толмачево задержали прилет четырех рейсов.