Медицинская правда о распятии: как на самом деле умирал Иисус?

Профессор Дэвис: смерть Иисуса наступила от разрыва сердца во время распятия

Общество

Американский профессор Труман Дэвис описал, как протекала смерть Иисуса Христа на кресте с медицинской точки зрения. По его словам, распятие считается самым болезненным видом казни. Об этом пишет ИА ЕЛЬ.

Дэвис отметил, что долгая и мучительная смерть изматывает тело, мозг и нервную систему. Уже через несколько минут после распятия у Иисуса начались судороги, затем были вывихнуты плечи. Дыхание давалось с трудом, поскольку тело находилось на весу. Постепенно движения становились редкими, а вдохи оставались единственным, что поддерживало жизнь.

Содранная от плетей кожа на спине была покрыта кровью и потом. После бичевания Иисусу пришлось одеться и нести крест, вес которого превышал 50 килограммов. Шипы тернового венца впивались в кожу и царапали череп. Падение уровня кислорода привело к гипоксии, сердце билось чаще, в том числе из-за обезвоживания, при этом давление упало до минимума. По словам врача, Иисус чувствовал сильную жажду, тошноту и обморочное состояние. Затем последовали дыхательная и сердечная недостаточность. Впоследствии сердце оказалось переполнено кровью, что привело к разрыву. Это, по словам доктора Дэвиса, и стало окончательной причиной смерти.

Читайте также

«28,4 млн офферов»: Соискатели в сфере продаж чаще всего получают приглашения на работу

«28,4 млн офферов»: Соискатели в сфере продаж чаще всего получают приглашения на работу

В Мособлдуме раскрыли цифры демографического роста и меры поддержки семей в Подмосковье

В Мособлдуме раскрыли цифры демографического роста и меры поддержки семей в Подмосковье

Как дешевле отдохнуть за границей: туристам дали два совета

Как дешевле отдохнуть за границей: туристам дали два совета

Семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!» пройдет в октябре в России

Семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!» пройдет в октябре в России

Хакеры взломали системы охлаждения: французские супермаркеты теряют продукты на миллионы евро

«Выбивает организм из ритма»: чем опасны поездки в новогодние каникулы?

«Выбивает организм из ритма»: чем опасны поездки в новогодние каникулы?

Считается ли рукоблудие смертным грехом: верующим дали разъяснение

Считается ли рукоблудие смертным грехом: верующим дали разъяснение

Гордость и комфорт: 62% москвичей признались в любви к столице в свежем опросе

Рождаемость в Нижнем Новгороде выросла на 9,3% с июля 2025 года

Рождаемость в Нижнем Новгороде выросла на 9,3% с июля 2025 года

Рекорд за всю историю: сколько людей посетили «Октоберфест» в 2026 году

Пассажир устроил переполох на борту: мужчина умер перед посадкой в Лагосе

Атака БПЛА ВСУ на Московский регион 6 октября 2026-го: последние новости, сколько сбили за ночь

Добавьте mosregtoday.ru в избранное