Медицинская правда о распятии: как на самом деле умирал Иисус?

Американский профессор Труман Дэвис описал, как протекала смерть Иисуса Христа на кресте с медицинской точки зрения. По его словам, распятие считается самым болезненным видом казни. Об этом пишет ИА ЕЛЬ .

Дэвис отметил, что долгая и мучительная смерть изматывает тело, мозг и нервную систему. Уже через несколько минут после распятия у Иисуса начались судороги, затем были вывихнуты плечи. Дыхание давалось с трудом, поскольку тело находилось на весу. Постепенно движения становились редкими, а вдохи оставались единственным, что поддерживало жизнь.

Содранная от плетей кожа на спине была покрыта кровью и потом. После бичевания Иисусу пришлось одеться и нести крест, вес которого превышал 50 килограммов. Шипы тернового венца впивались в кожу и царапали череп. Падение уровня кислорода привело к гипоксии, сердце билось чаще, в том числе из-за обезвоживания, при этом давление упало до минимума. По словам врача, Иисус чувствовал сильную жажду, тошноту и обморочное состояние. Затем последовали дыхательная и сердечная недостаточность. Впоследствии сердце оказалось переполнено кровью, что привело к разрыву. Это, по словам доктора Дэвиса, и стало окончательной причиной смерти.