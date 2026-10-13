Гордость и комфорт: 62% москвичей признались в любви к столице в свежем опросе

Согласно совместному исследованию факультета социальных наук НИУ ВШЭ и Центра социального проектирования «Платформа», проведенному среди 3000 респондентов, 64% москвичей поддерживают дружеские и приятельские отношения с соседями. Специалисты отмечают, что традиционное общение на скамейках во дворах окончательно сменилось цифровым взаимодействием в домовых и районных чатах, где горожане решают бытовые задачи и формируют локальную идентичность. Кроме того, 62% жителей столицы испытывают позитивные эмоции и гордость от проживания в Москве. Об этом информирует сетевое издание Ведомости .

Цифровизация добрососедства и перенос общения в онлайн-сообщества

Исследование показало, что 14% москвичей активно взаимодействуют с жителями своего дома и оказывают взаимную помощь, в то время как еще 50% поддерживают устойчивые приятельские отношения. Эксперты подчеркивают, что потребность в локальной солидарности у горожан не исчезла, а полностью трансформировалась под влиянием технологий.

Традиционные места сбора во дворах уступили место мессенджерам и специализированным домовым чатам. Именно там соседи координируют бытовые вопросы, обсуждают проблемы благоустройства, создают локальные мемы и укрепляют социальные связи.

Социальные связи и восприятие идентичности москвича

Аналитики выяснили, что 61% респондентов ощущают выраженную связь с личным кругом общения и семьей, а еще по 60% опрошенных чувствуют принадлежность к среднему и макроуровням городского сообщества. Связь со своим поколением отдельно выделил 31% участников исследования.

При этом для 47% респондентов статус москвича ассоциируется в первую очередь с широкими возможностями для построения карьеры, получения образования и самореализации. Для 40% горожан быть москвичом означает являться частью крупного и динамично развивающегося мегаполиса.

Причины для гордости и уровень удовлетворенности жизнью

В целом 62% жителей Москвы испытывают позитивные чувства, гордость и удовлетворенность качеством жизни в столице, однако поводы для гордости существенно различаются в зависимости от возраста и социального статуса:

Женщины, представители старшего поколения и потомственные москвичи чаще всего гордятся богатой историей и культурным наследием столицы. Горожане в возрасте от 25 до 44 лет, а также родители несовершеннолетних детей наиболее высоко оценивают современную инфраструктуру и уровень благоустройства. Молодежь видит ключевую ценность в социальных лифтах и карьерных перспективах, тогда как пенсионеры и люди старшего возраста на передний план ставят порядок и систему социальной защищенности.