Хакеры взломали системы охлаждения: французские супермаркеты теряют продукты на миллионы евро

Во Франции хакеры получили удаленный доступ к системам управления холодильным оборудованием в супермаркетах, что привело к порче большого количества продуктов. Об инциденте сообщает BFMTV. По предварительным оценкам, ущерб может составить миллионы евро.

Атака затронула около 150 магазинов Intermarché

Сильнее всего пострадала сеть Intermarché: кибератака затронула около 150 ее супермаркетов. Злоумышленники смогли вмешаться в работу холодильного оборудования датского производителя Danfoss. В некоторых холодильниках температура, по данным BFMTV, поднялась до 50 градусов.

Из-за нарушения температурного режима торговым точкам пришлось столкнуться с риском порчи товаров, требующих хранения в холоде.

Под угрозой оказались и магазины Système U

Хакеры также получили доступ к оборудованию сети Système U. В наиболее тяжелых случаях может потребоваться утилизация всех продуктов, которые должны храниться при низкой температуре.

По оценкам, приведенным BFMTV, убытки могут достигать сотен тысяч евро на одну торговую точку. Итоговый размер ущерба зависит от масштабов повреждения товаров и последствий нарушения работы холодильных систем.

Ранее сообщалось о возможном взломе онлайн-ритейлера Asos

6 октября появились сообщения о подозрительных push-уведомлениях, которые получили сотни покупателей британского онлайн-магазина одежды Asos. Как сообщала Gazeta.ru со ссылкой на Metro, необычные сообщения вызвали предположения о возможном взломе платформы.