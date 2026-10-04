«Выбивает организм из ритма»: чем опасны поездки в новогодние каникулы?
Онищенко: дальние поездки в новогодних каникулах нарушают ритм организма
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Массовые дальние поездки в период продолжительных новогодних каникул способны нарушить привычный ритм организма. Об этом ТАСС заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Появилось ненужное окно празднования до старого Нового года, которое не нужно, оно выбивает организм из ритма», — сказал он.
Как отметил Онищенко, длительный период отдыха способствовал распространению массовых поездок на большие расстояния в зимнее время.
Ранее Онищенко заявил, что ожирение может стать фактором риска диабета.