«28,4 млн офферов»: Соискатели в сфере продаж чаще всего получают приглашения на работу

Специалисты по продажам и обслуживанию клиентов стали лидерами по количеству приглашений от компаний за девять месяцев 2026 года. Такие данные приводятся в исследовании hh.ru, оказавшемся в распоряжении РИА Новости .

«С начала 2026 года наибольшее количество раз контактировали с потенциальными работодателями представители сферы продаж и обслуживания клиентов: компании выслали им более 28,4 миллиона приглашений», — говорится в материалах.

На второй строчке по числу контактов расположился рабочий персонал — 11,2 миллиона приглашений. Замыкает тройку транспорт и логистика, где работодатели направили соискателям свыше 10,8 миллиона предложений.

Среди кандидатов 14–18 лет наиболее востребованной оказалась сфера продаж и обслуживания клиентов. Далее следуют транспорт, логистика и перевозки, а также розничная торговля.

Соискатели 19–30 лет чаще получали приглашения в продажах и обслуживании, розничной торговле, домашнем и обслуживающем персонале, логистике. Для возрастной группы 31–40 лет лидируют те же продажи и обслуживание, рабочий персонал, транспорт и логистика, розничная торговля.

Кандидатам старше 61 года чаще предлагали вакансии в сфере обслуживающего и рабочего персонала. Кроме того, работодатели активно приглашали их в транспорт и строительство.

Аналитики hh.ru изучили более 74 миллионов приглашений на собеседования и офферов, сделанных российскими компаниями за девять месяцев 2026 года.

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