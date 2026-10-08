Пассажир устроил переполох на борту: мужчина умер перед посадкой в Лагосе

Legit: буйный пассажир Kenya Airways пытался попасть в кабину пилотов

Общество

Пассажир рейса Kenya Airways из Найроби в Лагос скончался незадолго до посадки самолета в международном аэропорту имени Мурталы Мохаммеда. Об этом 7 октября сообщило издание Legit со ссылкой на источники.

Пассажир вел себя агрессивно во время полета

По данным издания, во время полета мужчина проявлял беспокойство и вел себя агрессивно. Предположительно, он пытался попасть в кабину пилотов, а также открыть заднюю дверь самолета.

Чтобы предотвратить дальнейшие нарушения и обеспечить безопасность остальных пассажиров, экипаж связал мужчине руки за спиной.

Мужчина умер перед посадкой

Пассажир скончался вечером 6 октября, незадолго до посадки самолета в Лагосе.

Обстоятельства смерти и причины произошедшего устанавливаются. Другие подробности инцидента издание не приводит.

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