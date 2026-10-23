Медицинские классы вместо ошибок на первом курсе: как Москва готовит будущих врачей со школы

АГН «Москва»: московские медклассы знакомят школьников с профессией врача

Общество

В Москве будущие врачи начинают знакомиться с профессией еще в школе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала заместитель директора Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета Елена Кузнецова.

По ее словам, смысл предпрофессионального образования в том, чтобы старшеклассники не только углубленно изучали профильные предметы, но и проходили масштабную профориентационную программу с участием школ, колледжей, вузов и индустриальных партнеров — будущих работодателей выпускников. Такая программа помогает ребенку понять, подходит ли ему профессия, а затем получить нужные знания и первые практические навыки. Кузнецова привела пример медицинских классов: к 10 классу большинство школьников уже понимают, что им ближе — читать или считать, и выбирают профиль по способностям.

Выпускники естественно-научного профиля составляют большую часть абитуриентов медицинских вузов, поскольку углубленно изучали химию и биологию. Однако на первых курсах бывают случаи отчисления успешно поступивших студентов: учебная нагрузка оказывается слишком высокой, а некоторым становится некомфортно во время серьезных медицинских манипуляций.

Московские медицинские классы тоже относятся к естественно-научному профилю, но с их выпускниками такого, по словам Кузнецовой, не происходит: ребята уже знакомятся с медицинскими вузами, на практике осваивают базовые манипуляции, бывают на экскурсиях в больницах и поликлиниках, общаются с настоящими врачами. Если школьник, прикоснувшись к специальности, понимает, что она ему не по душе, он может изменить решение и готовиться к другой профессии, вузу и факультету.

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