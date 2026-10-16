«Охота на невидимок». Минцифры планирует блокировать 95% VPN

Минцифры: ИИ ускорит блокировку VPN-сервисов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Министерство цифрового развития сообщает, что применение инструментов искусственного интеллекта способно ускорить процедуру идентификации VPN-сервисов. Как пояснил представитель ведомства, ИИ позволяет оперативно обнаруживать VPN-серверы по косвенным признакам — в частности, по особенностям поведения узла, типу хостинга и характеристикам соседних адресов. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Такой подход дает возможность быстрее реагировать на изменения сетевой активности.

В Минцифры предложили повысить результативность блокировки VPN-сервисов до 95% с использованием ИИ. Эта мера включена в проект национального плана по внедрению искусственного интеллекта до 2030 года. В рамках инициативы планируется анализировать до 70% всех блокируемых VPN-сервисов. Вместе с тем в актуальной версии проекта подобные предложения отсутствуют, отмечает издание. Ведомства внесли разнообразные мероприятия, которые могут остаться нереализованными.

В настоящее время в работе применяются алгоритмы интеллектуального анализа трафика, однако они не классифицируются как искусственный интеллект. Источники указывают, что при значительных объемах трафика даже незначительный процент ошибок ведет к блокировке существенного объема легитимных данных. Сейчас доля ошибок составляет от 5 до 6%. Представители ИТ-рынка полагают, что ИИ, вероятно, увеличит долю блокируемых VPN, однако на начальных этапах возможен рост числа ложных срабатываний.

Ранее сообщалось о том, что ограничения VPN в рамках «Антифрод 3.0» затронут публичные сервисы.

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