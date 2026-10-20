Граница на замке ломается: финскому заграждению за €365 млн потребовался ремонт

Финляндское пограничное заграждение протяженностью 200 км на границе с Россией, возведение которого завершилось в сентябре 2026 года и обошлось в €365 млн, получило первые повреждения. По данным телерадиокомпании Yle, ущерб забору нанесли дикие животные и деревья, упавшие в том числе с российской стороны. Пограничная служба Финляндии объявляет конкурс на круглосуточное техобслуживание и ремонт заграждений в Юго-Восточной Финляндии и Северной Карелии.