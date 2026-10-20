Граница на замке ломается: финскому заграждению за €365 млн потребовался ремонт
Yle: Финский забор против мигрантов пострадал от ветровала и зверей
Финляндское пограничное заграждение протяженностью 200 км на границе с Россией, возведение которого завершилось в сентябре 2026 года и обошлось в €365 млн, получило первые повреждения. По данным телерадиокомпании Yle, ущерб забору нанесли дикие животные и деревья, упавшие в том числе с российской стороны. Пограничная служба Финляндии объявляет конкурс на круглосуточное техобслуживание и ремонт заграждений в Юго-Восточной Финляндии и Северной Карелии.
Детали повреждений и параметры подряда
- Причины повреждений: падение деревьев (включая ветровал с территории РФ) и воздействие диких животных. Факты вандализма или преднамеренной порчи не зафиксированы.
- Масштаб и стоимости стройки: забор длиной 200 км строился с 2022 по сентябрь 2026 года, итоговый бюджет проекта составил €365 млн.
- Зона ответственности нового подрядчика: Юго-Восточная Финляндия и Северная Карелия (~200 км забора, ~300 км прилегающих дорог, мосты, канавы и резервные генераторы).
- Требования к исполнителю: круглосуточная аварийная служба, расчистка завалов, ремонт ворот и пролетов, повышенный уровень допуска по безопасности.