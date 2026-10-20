Граница на замке ломается: финскому заграждению за €365 млн потребовался ремонт

Yle: Финский забор против мигрантов пострадал от ветровала и зверей

Общество

Финляндское пограничное заграждение протяженностью 200 км на границе с Россией, возведение которого завершилось в сентябре 2026 года и обошлось в €365 млн, получило первые повреждения. По данным телерадиокомпании Yle, ущерб забору нанесли дикие животные и деревья, упавшие в том числе с российской стороны. Пограничная служба Финляндии объявляет конкурс на круглосуточное техобслуживание и ремонт заграждений в Юго-Восточной Финляндии и Северной Карелии.

Детали повреждений и параметры подряда

  • Причины повреждений: падение деревьев (включая ветровал с территории РФ) и воздействие диких животных. Факты вандализма или преднамеренной порчи не зафиксированы.
  • Масштаб и стоимости стройки: забор длиной 200 км строился с 2022 по сентябрь 2026 года, итоговый бюджет проекта составил €365 млн.
  • Зона ответственности нового подрядчика: Юго-Восточная Финляндия и Северная Карелия (~200 км забора, ~300 км прилегающих дорог, мосты, канавы и резервные генераторы).
  • Требования к исполнителю: круглосуточная аварийная служба, расчистка завалов, ремонт ворот и пролетов, повышенный уровень допуска по безопасности.

Читайте также

Королевская клумба без затрат: шесть шагов, чтобы спасти гладиолусы от промерзания

Королевская клумба без затрат: шесть шагов, чтобы спасти гладиолусы от промерзания

Вустерширский фермер установил сразу два мировых рекорда с гигантской свеклой и подсолнухом

Октябрь на даче: садовод перечислила дела, которые нельзя откладывать

Октябрь на даче: садовод перечислила дела, которые нельзя откладывать

Прощание прошло в Москве, но похороны не состоялись: сын Кашпировского приехал в Винницу

Лидер подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц стала депутатом Мособлдумы

Лидер подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц стала депутатом Мособлдумы

На любой пикап: как словенский модуль Revolux превращает Hilux и Amarok в полноценный автодом

«Мало своих героев?»: в Новосибирске требуют пересмотреть учебник с беглой Пугачевой

«Мало своих героев?»: в Новосибирске требуют пересмотреть учебник с беглой Пугачевой

Цитрат, глицинат или малат: врач рассказала, какая форма магния действительно работает

Цитрат, глицинат или малат: врач рассказала, какая форма магния действительно работает

Шереметьево, Внуково и Домодедово: как ограничения повлияли на авиарейсы

Пластиковые окна нельзя мыть спиртом: химик объяснил, чем это грозит

Пластиковые окна нельзя мыть спиртом: химик объяснил, чем это грозит

Срочный сбор: в Ульяновске объявили экстренную потребность в донорах крови редких групп

В Московском регионе более 15 тыс. отцов получили сертификаты на маткапитал

Добавьте mosregtoday.ru в избранное