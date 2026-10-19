Не реже раза в 3 недели: священник раскрыл правила причастия для православных

Православным верующим рекомендуют причащаться не реже одного раза в три недели, чтобы сохранять духовное единство и не отдаляться от церкви. Об этом сообщил священнослужитель в беседе с дзен-каналом «Святые места». Священник отметил, что пропуск таинства три воскресенья подряд без уважительных причин вроде болезни указывает на ослабление веры, при этом причащаться чаще одного раза в день строго запрещено церковными правилами. Об этом пишет издание«Бриф24».