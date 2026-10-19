Не реже раза в 3 недели: священник раскрыл правила причастия для православных

Бриф24: священник назвал норму причастия — не реже раза в три недели

Общество

Православным верующим рекомендуют причащаться не реже одного раза в три недели, чтобы сохранять духовное единство и не отдаляться от церкви. Об этом сообщил священнослужитель в беседе с дзен-каналом «Святые места». Священник отметил, что пропуск таинства три воскресенья подряд без уважительных причин вроде болезни указывает на ослабление веры, при этом причащаться чаще одного раза в день строго запрещено церковными правилами. Об этом пишет издание«Бриф24».

Церковные правила и нормы таинства

  • Периодичность причастия: церковные правила рекомендуют причащаться минимум один раз в три недели (пропуск трех воскресных служб подряд считается отдалением от Бога).
  • Исключения из правил: пропуск таинства допустим в случаях болезни или иных непреодолимых жизненных обстоятельств.
  • Ограничения: церковный устав строго запрещает проходить таинство причастия чаще одного раза в сутки.
  • Духовный аспект: подходить к таинству следует по внутренней потребности души, избегая формального или сознательного уклонения.

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