ТАСС: перекрыть движение по Южному мосту на левый берег решили в КГВА

Утром 22 октября Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила об ограничении движения транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. По словам мэра столицы Виталия Кличко, на мостовом переходе зафиксировано повреждение части инфраструктуры метрополитена. Об этом сообщает ТАСС.