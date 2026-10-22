ТАСС: перекрыть движение по Южному мосту на левый берег решили в КГВА

ТАСС: власти Киева частично перекрыли Южный мост после повреждений

Общество

Утром 22 октября Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила об ограничении движения транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. По словам мэра столицы Виталия Кличко, на мостовом переходе зафиксировано повреждение части инфраструктуры метрополитена. Об этом сообщает ТАСС.

Детали ограничений и ситуация на инфраструктурных объектах

  • Зона ограничений: частично перекрыт проезд по Южному мосту в направлении с правого на левый берег Днепра.
  • Повреждения объекта: зафиксировано поражение элементов инфраструктуры городской системы метрополитена, расположенной на мостовом переходе.
  • Официальные источники: данные о перекрытии полос движения подтвердили в КГВА и администрации мэра Киева Виталия Кличко.

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