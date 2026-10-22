Мощи и ветхие иконы: Михаил Иванов разъяснил правила хранения святынь

NEWS.ru: убрать мощи из спален и кухонь призвал Иванов

Общество

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, в каких случаях домашние святыни и иконы следует передавать в церковь. По его словам, это касается ковчегов с частицами святых мощей, для которых нет условий содержания, и сильно поврежденных моленных образов. Эксперт также напомнил о разнице между каноническими иконами и художественными картинами на религиозные сюжеты. Об этом сообщает NEWS.ru.

Рекомендации по хранению и передаче церковных реликвий

  • Ковчеги с частицами мощей:
    • По церковной традиции требуют отдельного нежилого помещения;
    • Не допускается нахождение в комнате для сна, приема пищи или присутствие домашних животных;
    • При отсутствии подходящих условий в жилье мощи рекомендуется передать в храм.
  • Ветхие и поврежденные иконы:
    • Передаче подлежат предметы, пришли в полную негодность (сильно осыпался красочный слой, не различен лик, бумажная основа не подлежит реставрации).
  • Канонические иконы vs произведений искусства:
    • Картины и репродукции на библейские сюжеты не являются моленными образами и не размещаются в красном углу.
  • Дальнейшая судьба переданных предметов:
    • Приходы принимают невостребованные иконы в хорошем состоянии для последующей передачи в больницы и социальные учреждения.

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