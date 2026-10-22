Мощи и ветхие иконы: Михаил Иванов разъяснил правила хранения святынь

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, в каких случаях домашние святыни и иконы следует передавать в церковь. По его словам, это касается ковчегов с частицами святых мощей, для которых нет условий содержания, и сильно поврежденных моленных образов. Эксперт также напомнил о разнице между каноническими иконами и художественными картинами на религиозные сюжеты. Об этом сообщает NEWS.ru.