Мощи и ветхие иконы: Михаил Иванов разъяснил правила хранения святынь
NEWS.ru: убрать мощи из спален и кухонь призвал Иванов
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, в каких случаях домашние святыни и иконы следует передавать в церковь. По его словам, это касается ковчегов с частицами святых мощей, для которых нет условий содержания, и сильно поврежденных моленных образов. Эксперт также напомнил о разнице между каноническими иконами и художественными картинами на религиозные сюжеты. Об этом сообщает NEWS.ru.
Рекомендации по хранению и передаче церковных реликвий
- Ковчеги с частицами мощей:
- По церковной традиции требуют отдельного нежилого помещения;
- Не допускается нахождение в комнате для сна, приема пищи или присутствие домашних животных;
- При отсутствии подходящих условий в жилье мощи рекомендуется передать в храм.
- Ветхие и поврежденные иконы:
- Передаче подлежат предметы, пришли в полную негодность (сильно осыпался красочный слой, не различен лик, бумажная основа не подлежит реставрации).
- Канонические иконы vs произведений искусства:
- Картины и репродукции на библейские сюжеты не являются моленными образами и не размещаются в красном углу.
- Дальнейшая судьба переданных предметов:
- Приходы принимают невостребованные иконы в хорошем состоянии для последующей передачи в больницы и социальные учреждения.