Стартовал VI Всероссийский конкурс по истории предпринимательства

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей (г. Москва) объявляют о старте приема заявок на VI Всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России».

Конкурс направлен на повышение интереса молодежи к предпринимательской деятельности, популяризацию традиций меценатства и благотворительности через знакомство с историей российского предпринимательства и вдохновляющими историями успеха выдающихся предпринимателей России, внесших большой вклад в развитие экономики, культуры, науки, образования и социальной сферы нашей страны.

К участию приглашаются школы, ссузы и вузы России. Заявки принимаются через официальный сайт конкурса до 28 февраля 2027 года. Награждение победителей состоится в мае 2027 года в Москве.

Школьники и студенты могут подать конкурсные работы о дореволюционных и современных предпринимателях в формате эссе, НИР, видеоролика, фотоработы и подкастов. От преподавателей ждут научные статьи, монографии, курсы, уроки, выставки и другие виды работ по истории предпринимательства. С перечнем номинаций можно ознакомиться на сайте.

В рамках конкурса проводится образовательная программа, которая включает исторические лекции и мастер-классы по предпринимательству. Спикерами программы выступают эксперты по истории российского предпринимательства и действующие предприниматели. Участие в программе бесплатное, по предварительной записи для групп школьников и студентов.